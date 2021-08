Corona-Inzidenz nimmt in NRW weiter zu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 34,0 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Samstag hatte der Wert bei 31,3 gelegen, am Freitag bei 30,2.

Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Sonntag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 22,6, wie aus den RKI-Angaben hervorging. In NRW wurden 1139 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Es seien keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die nun bei 79,8 lag. Es folgten Mönchengladbach (55,2) und der Oberbergische Kreis (53,7). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 47,1 und die Landeshauptstadt Düsseldorf knapp darüber mit 47,6.

Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8). Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis (15,1) und in Euskirchen (16,5) fielen die Werte für Sonntag im Landesvergleich besonders niedrig aus.