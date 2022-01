Corona-Inzidenz steigt in NRW auf 733,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in NRW entwickelt sich weiter steil nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Samstagmorgen einen Wert von 733,6 für das Bundesland an. An den beiden Tagen zuvor war die Inzidenz um jeweils etwa 50 niedriger gewesen (Donnerstag: 627,4; Freitag: 680,8). Bei der Zahl geht es um die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Bundesschnitt lag am Samstag mit 772,7 noch höher als in NRW.

Von dpa