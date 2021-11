Corona-Lage in NRW spitzt sich weiter zu

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag auf 249,0. Am Montag war die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch mit 229,1 angegeben worden und vor einer Woche mit 176,6. Die NRW-Inzidenz lag aber weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von fast 400.

Von dpa