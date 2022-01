Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in NRW

In NRW lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit 17.817 Fällen am Samstag ebenfalls höher als am Vortag. 21 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet - damit stieg die Zahl der Todesopfer in NRW auf 20.743.

Das NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) meldete am Samstag eine Hospitalisierungsrate von 3,25 (Freitag: 2,95). Diese Rate gibt die Zahl der binnen sieben Tagen in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner an.

Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten-Kapazität in NRW wurde mit 8,19 Prozent angegeben (Freitag: 8,25 Prozent).