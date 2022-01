Corona-Verdacht bei Düsseldorfer Profi Klaus

Bei Fortuna Düsseldorf gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, verlief der Schnelltest bei Felix Klaus im Rahmen der täglichen Testungen aller Profis positiv. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich deshalb «unmittelbar in häusliche Isolation begeben» und fehlte beim Training. Für weitere Schritte wird das Ergebnis des PCR-Tests abgewartet.

Zwei Tage zuvor hatte die Fortuna die Corona-Infektion von Torwart Raphael Wolf vermeldet. Alle weiteren PCR-Tests, die am vergangenen Sonntag bei der Mannschaft sowie beim Trainer- und Funktionsteam durchgeführt wurden, waren negativ. Die Fortuna hatte am Montag die Vorbereitung auf die verbleibenden Partien der Rückrunde aufgenommen. Zum ersten Spiel nach der Winterpause tritt der Tabellen-13. am 15. Januar bei Werder Bremen an.