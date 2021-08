Corona-Zahlen in NRW klettern weiter

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen klettern weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen bei 71,6. Am Vortag hatten die Gesundheitsämter noch 64,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert.

Innerhalb eines Tages kamen 3040 neue Covid-19-Infektionen hinzu. Es wurden acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Mittlerweile haben vier Kreise oder kreisfreie Städte wieder die Wocheninzidenz von 100 überschritten: Leverkusen (124,6), Bonn (121,9), Wuppertal (121,9) und Bielefeld (103,8). Unter dem Wert von 35 lagen nur noch Kleve (25,3) und Bottrop (34,0).

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle als zuvor. In der von diesem Freitag an geltenden neuen Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der dann die «3G-Regeln» (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.