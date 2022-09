Covestro-Chef Steilemann zum Chemie-Präsidenten gewählt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Vorstandschef des Leverkusener Kunststoff-Konzerns Covestro, Markus Steilemann, steht ab sofort an der Spitze des Verbands der Chemischen Industrie (VCI). Er wurde am Donnerstag auf einer Mitgliederversammlung des VCI in Berlin gewählt, wie der Verband in Frankfurt mitteilte. Der Manager löst Christian Kullmann ab, der Chef des Spezialchemiekonzerns Evonik mit Sitz in Essen ist und Mitglied im VCI-Präsidium bleibt. Die Präsidentschaft bei dem Verband dauert satzungsgemäß zwei Jahre.

Von dpa