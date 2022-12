D-Mark im Millionenwert in NRW umgetauscht

Seit mehr als 20 Jahren bezahlen die Menschen in vielen Ländern Europas mit Euro. Doch die alten Währungen sind noch nicht völlig verschwunden: Allein in NRW wurden in diesem Jahr D-Mark im Millionenwert umgetauscht.

Eine Kundin steht mit einer Handvoll D-Mark-Stücken und Pfennigen in einem Geschäft.

Allein in Nordrhein-Westfalen haben die Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr mehr als 8 Millionen Mark bei der Deutschen Bundesbank eingereicht und in Euro umgetauscht. Bundesweit waren es sogar mehr als 49 Millionen D-Mark, wie die Bundesbank mitteilte. Das entspricht rund 25 Millionen Euro.

Erstmals seit 2018 stieg das Volumen der Umtauschaktionen damit bundesweit wieder. Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann führt dies vor allem darauf zurück, dass es während der Corona-Pandemie 2021 wegen des zeitweise eingeschränkten Dienstleistungsangebots der Bundesbank-Filialen schwieriger war, D-Mark zu tauschen. «Entsprechend könnten sich in den vergangenen zwei Jahren Bestände angesammelt haben, die nun in Euro umgetauscht wurden», sagte Beermann der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Als generelle Trendwende wertet Beermann den Anstieg im zu Ende gehenden Jahr nicht: «Ich rechne nicht damit, dass die Umtauschzahlen weiter steigen werden. Es wird stetig weniger.»

Fast 21 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes sind D-Mark-Scheine und -Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben. Nach Angaben der Bundesbank belief sich der noch ausstehende Gesamtwert Ende November auf knapp 12,3 Milliarden Mark (etwa 6,29 Mrd Euro).

Der Umtausch der alten Scheine und Münzen ist bei allen 31 Filialen der Deutschen Bundesbank oder per Postweg über die Filiale Mainz möglich. Der Wechselkurs ist unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark.