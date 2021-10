Danny Blum hofft auf sein erstes Bundesliga-Tor für Bochum

VfL-Coach Thomas Reis setzt auf Blum. «Wir haben zum Beispiel durch Danny wieder richtig individuelle Qualität zurückbekommen. Das ist sehr wichtig für uns.» Den Sieg am vergangenen Spieltag gegen Greuther Fürth wolle man nun vergolden. «Es wird aber alles andere als leicht.»

Die Extra-Belastung der Eintracht, die erst am Donnerstag in der Europa League ein Spiel bestritten hat, werde laut Reis keine große Rolle spielen. «Der Gegner hat einen breiten Kader, die Belastung in dieser Woche wird meiner Meinung nach kein entscheidendes Argument sein.» In der Tabelle sind die Hessen mit einem Punkt Vorspung auf den Tabellen-15. direkte Nachbarn.