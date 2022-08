Darlehen soll Wohnungsbau absichern: Kostensanstieg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit Ergänzungsdarlehen reagiert die nordrhein-westfälische Landesregierung auf gestiegene Baukosten. Investoren, die vergangenes Jahr eine Förderzusage erhielten, können nun nachträglich bei der zuständigen Behörde eine Aufstockung ihres Darlehens um 20 Prozent beantragen. Das teilte das Bauministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Damit solle sichergestellt werden, dass Wohnungsbau- und Modernisierungsprojekte trotz Kostensteigerungen sowie Mangels an Baustoffen und Handwerkern vollendet werden.

Von dpa