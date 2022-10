Darts: Price löst Weltmeister Wright als Nummer eins ab

Dortmund (dpa)

Weltmeister Peter Wright wird nach der Darts-EM in Dortmund seinen Status als Nummer eins der Welt an den Waliser Gerwyn Price verlieren. Nach der 7:10-Viertelfinal-Niederlage gegen den englischen Außenseiter Ross Smith wird der Schotte mit dem Spitznamen «Snakebite» am Montag auf Platz zwei zurückfallen, weil sein Preisgeld von der EM 2020 entfällt. Bei einem Sieg über Smith hätte Wright seinen Platz als Primus vorerst verteidigt. In der zweiten EM-Runde wäre es eigentlich zum Duell Wright gegen Price gekommen, doch Price verlor direkt zum Auftakt gegen den Österreicher Rowby-John Rodriguez.

Von dpa