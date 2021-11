DEL: Iserlohn verpflichtet Ex-Krefelder Schymainski

Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 35 Jahre alte gebürtige Duisburger stand zuletzt für die Krefeld Pinguine als Kapitän auf dem Eis und kam in der laufenden Spielzeit bis zur Vertragsauflösung auf sechs Einsätze und einen Treffer. Schymainski spielte bereits zwischen 2006 und 2008 am Seilersee, wo ihm der Sprung zu den Profis gelang. Bereits am Dienstag verpflichtete Iserlohn US-Verteidiger Alec McCrae.