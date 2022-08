Demente Frau soll 84-jährige Mitbewohnerin erstochen haben

Laut Polizei hatte eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus am Dienstagmorgen Schreie gehört und wollte daraufhin nach den Frauen sehen. Sie sah die 84-Jährige schwer verletzt am Boden liegen, in der Nähe stand laut Polizei die 89-Jährige mit einem Messer in der Hand. Die Nachbarin wurde ebenfalls von der Seniorin verletzt, konnte sie letztlich aber festhalten und die Rettungskräfte alarmieren. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Seniorin soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.