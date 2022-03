Demnig verlegt am Tag seiner Ehrung weitere «Stolpersteine»

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Der Künstler Gunter Demnig erhält für sein Projekt «Stolpersteine», das an Opfer der NS-Zeit erinnert, den Benediktpreis von Mönchengladbach bei einem Festakt am 29. April. Die Laudatio halte der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Am Tag der Preisverleihung werde Demnig 17 neue «Stolpersteine» an sechs Stellen in Mönchengladbach verlegen. Der Festakt sollte ursprünglich schon im Frühjahr 2020 stattfinden. Er musste wegen der Corona-Pandemie aber mehrfach verschoben werden.

Von dpa