Demo gegen Versammlungsrecht friedlich: Rund 3000 Teilnehmer

Schon mehrfach protestierten Bürger gegen die von der Landesregierung geplante Verschärfung des Versammlungsrechts. Ende Juni hatte es dabei massive Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. An diesem Samstag verlief die Kundgebung in Köln bis zum Nachmittag friedlich.

Demonstranten nehmen an einer Demogegen das geplante Versammlungsgesetz für NRW teil.

Die Demonstration eines breiten Bündnisses gegen die von der NRW-Landesregierung geplante Verschärfung des Versammlungsrechts ist in Köln am Samstag bis zum Nachmittag friedlich geblieben. 3000 Teilnehmer hatten sich laut Polizei angemeldet. «Diese Zahl ist wohl erreicht worden», sagte ein Polizeisprecher. Gleich zu Beginn habe der Zug gestockt, weil Teilnehmer entgegen der Auflagen Banner zu Sichtblockaden verknüpft hatten. Nachdem der Veranstalter das unterbunden habe, sei der Zug zügig weitergelaufen.

An dem Bündnis nehmen zahlreiche politische Gruppierungen, Gewerkschaften und Parteien teil. «CDU-Innenminister Herbert Reul will gemeinsam mit der FDP das Versammlungsrecht in NRW erheblich einschränken», sagte der Kölner Grünen-Vorsitzende Frank Jablonski vorab. «Protestformen, wie das Tragen von Overalls im rheinischen Braunkohlerevier sollen kriminalisiert, die Auflagen für Demonstrationen drastisch erhöht werden.»

Dagegen hatte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) in dieser Woche gesagt, er könne den Kölner Demonstranten Entwarnung geben: «Wir werden selbstverständlich ein modernes und verfassungsfestes Versammlungsrecht auf den Weg bringen», versicherte er - allerdings ohne Einzelheiten zu nennen.

Zu den Gegnern des geplanten Gesetzes gehört auch die NRW-SPD. Das Vorhaben habe enorme gesellschaftliche Sprengkraft, hatte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty Ende Juni kritisiert. Die Pläne der Koalition missachteten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dagegen der «Rheinischen Post», ein modernes und verständliches Versammlungsgesetz für NRW stärke die Grundrechte. «Das geltende Bundesgesetz ist von 1953 und passt nicht mehr in die heutige Zeit.»