Demo-Teilnahme gegen Krieg auch in Unterrichtszeit möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Teilnahme von Schülern an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine ist laut Schulministerium unter bestimmten Bedingungen während der Unterrichtszeit möglich. Die Schulpflicht werde auch erfüllt, «wenn Schulen im Rahmen unterrichtlicher Planungen Unterricht an außerschulische Lernorte verlegen», sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. «Das kann dann auch altersangemessen die einmalige Teilnahme an einer Solidaritätsdemonstration für die Ukraine sein.» Schülerinnen und Schüler müssten aber von Fachlehrkräften begleitet und betreut werden und die Schulleitung müsse ihr Einverständnis erteilt haben.

Von dpa