Demo vor Ministerium gegen Autobahn-Ausbau

Bonn (dpa/lnw)

Klima-Demonstranten haben vor dem Bundesverkehrsministerium in Bonn gegen den Ausbau von Autobahnen protestiert. Nach Polizeiangaben nahmen rund 50 Menschen an der Aktion am Freitag teil. Sie hielten rote Karten in die Höhe, auf denen die Forderung «Keine neuen Autobahnen» zu lesen war. Besondere Vorkommnisse gab es laut Polizei nicht.

Von dpa