Demonstration für Lützerath am NRW-Wirtschaftsministerium

Düsseldorf (dpa)

Demonstranten haben in Düsseldorf vor dem NRW-Wirtschaftsministerium den Erhalt des Braunkohledorfs Lützerath gefordert. An dem Protest, zu dem die Initiative Fridays for Future (FFF) aufgerufen hatte, nahmen nach Angaben der Polizei am Mittwoch rund 50 Menschen teil. Alles sei friedlich abgelaufen. Zu lesen war unter anderem die Forderung «#Lützi bleibt». Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen.

