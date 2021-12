Demos in Duisburg: Polizei sperrt Autobahnabfahrt

Duisburg (dpa/lnw)

Wegen einer «Pegida»-Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen und entsprechenden Gegendemos in Duisburg hat die Polizei am Sonntag eine Autobahnabfahrt der A59 gesperrt. Betroffen war am Nachmittag die Abfahrt Duisburg-Zentrum in Richtung Süden, die laut Angaben einer Polizeisprecherin in der Nähe der angemeldeten Versammlungen am Vorplatz des Hauptbahnhofs und in der Innenstadt liegt. Die Bewegung «Pegida» habe 100 Teilnehmer im Vorfeld für ihre Demonstration am Sonntagnachmittag angemeldet. Knapp über 100 Menschen hätten sich bislang an den drei Gegenveranstaltungen beteiligt.

Von dpa