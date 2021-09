Der Alltag soll zurückkehren

Aufatmen beim Team der St.-Hildegard-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Seit Dienstag kommen wieder die ersten Kinder. Ein Neustart nach der katastrophalen Flut am 14. Juli 2021. Doch die Räume am Ahr-Ufer sind zerstört, deshalb wurde eine provisorische Kita in einem anderen Ort eingerichtet.

Die Lage direkt an der Ahr galt mal als malerisch – doch am 14. Juli 2021 zerstörte die Flutwelle das Gebäude der St.-Hildegard-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Schlamm und Dreck auch nach den Aufräumarbeiten: Das Gebäude der Kita wird nun entkernt und dann auf Standfestigkeit untersucht.

Die St.-Hildegard-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt malerisch direkt am Ufer der Ahr. Ein Bungalow-Gebäude, dahinter ein schmaler Weg, Bäume, Böschung, Fluss. Doch am 14. Juli 2021 wurde genau das der integrativen Einrichtung zum Verhängnis: Als die Jahrhundertflutwelle durchs Ahrtal rauschte, hat sie auch diese Einrichtung zerstört. Inzwischen wird an der Zukunft gearbeitet – aber Vieles ist noch ungewiss. St. Hildegard ist eine der Einrichtungen, für die unsere Leser spenden.

„Wir sind gerade dabei, die Kita zu entkernen“, berichtet Richard Stahl, Geschäftsführer des Trägers Caritas Ahrweiler. Wenn Estrich, Putz und andere Verkleidungen raus sind, muss das Mauerwerk richtig durchtrocknen. „Das wird auch noch ein paar Wochen dauern“, vermutet Stahl – obwohl das Hochwasser bereits rund sieben Wochen zurückliegt. Wenn die Feuchtigkeit raus ist, sollen Experten beurteilen, ob das Gebäude gerettet werden kann.

Messebauer ziehen Provisorium hoch

Die pädagogische Arbeit der Einrichtung, die vor der Katastrophe rund 60 Kinder aus dem gesamten Kreis Ahrweiler in fünf Gruppen besucht haben, läuft derweil langsam wieder an. Am Dienstag starteten die ersten drei Gruppen in einem Provisorium, das in einem Dorfgemeinschaftshaus im zehn Autokilometer entfernten Örtchen Birresdorf eingerichtet wird. „Es ist schön, wieder den Alltag zu haben und unsere Kinder begrüßen zu können“, berichtet die stellvertretende Leitung Carina Kačavenda merklich erleichtert. Los ging es mit der inklusiven U3-Gruppe und zwei heilpädagogischen Gruppen mit knapp 20 mehrfach geistig oder körperlich eingeschränkten Kindern. Nach und nach werden jene Messebauer, die schon die provisorische St.-Pius-Kita im benachbarten Leimersdorf eingerichtet haben, weitere Wände einziehen, damit auch die beiden integrativen Gruppen der Caritas-Kita wieder an den Start gehen können.

Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 – drei Wochen nach der Flutkatastrophe Die St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021: Sie wurde drei Wochen zuvor bei der Hochwasser-Katastrophe völlig zerstört und muss abgerissen werden. Diese außenwand etwa wurde komplett weggedrückt. Bei der Einrichtung eines Provisoriums und später eines neuen Gebäudes helfen Spenden unserer Leser. Foto: Gunnar A. Pier Pastoralreferent Markus Hartmann schaut sicham 5. August 2021 entsetzt in der St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler um. Foto: Gunnar A. Pier Überall Schlamm . . . Foto: Gunnar A. Pier Sperrmüllhaufen aus Kellerregalen, Müll und sogar einem zerstörten BMW Cabrio liegen am 5. August 2021 auf der Uferstraße an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Gunnar A. Pier Rosa Wände, brauner Schlamm auf dem Boden: Die St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe. Foto: Gunnar A. Pier Auch hier: Schlamm. Pastoralreferenz Markus Hartmann in der St.-Pius-Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe. Foto: Gunnar A. Pier Die St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021: Sie wurde drei Wochen zuvor bei der Hochwasser-Katastrophe völlig zerstört und muss abgerissen werden. Foto: Gunnar A. Pier Nur wenige Kleinigkeiten zeugen noch von dem fröhlichen Leben, das bis neulich in der St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler herrschte. Foto: Gunnar A. Pier Nur wenige Kleinigkeiten zeugen noch von dem fröhlichen Leben, das bis neulich in der St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler herrschte. Foto: Gunnar A. Pier Die St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021: Sie wurde drei Wochen zuvor bei der Hochwasser-Katastrophe völlig zerstört und muss abgerissen werden. Bei der Einrichtung eines Provisoriums und später eines neuen Gebäudes helfen Spenden unserer Leser. Foto: Gunnar A. Pier Verbogen und weggespült: Am Ufer der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt eine ehemalige Stahl-Fußgängerbrücke. Sie wurde von den Fluten einfach weggerissen. Foto: Gunnar A. Pier Die Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe. Foto: Gunnar A. Pier

Flut hat psychische Folgen

„Das ist hier nicht richtig barrierefrei“, sagt Richard Stahl – bezeichnet das aber als „Klagen auf hohem Niveau“. Für ihn überwiegt die Erleichterung darüber, dass so schnell eine Ausweichlösung gefunden wurde. Dahinter steckt viel Mühe, erzählt Carina Kačavenda. Beispiel Mobiliar: Das lässt sich nicht über Nacht kaufen. Also war die Kita beim Interieur auf Spenden und Leihgaben anderer Einrichtungen angewiesen. Und das, wo doch ihre Einrichtung auf spezielle Möbel angewiesen ist: „Unsere Kinder können nicht auf normalen Stühlen sitzen.“

Die größte Herausforderung der kommenden Zeit sei es nun, mit den psychischen Folgen der Katastrophe klarzukommen, ist Caritas-Geschäftsführer Stahl sicher. Denn nicht nur Kinder litten noch immer unter den traumatischen Erlebnissen der Nacht, sondern auch viele Erzieherinnen. „Viele sind betroffen, aber es geht allen gut“, sagt Carina Kačavenda. Und so werden wohl alle wieder in die Kita kommen – bis auf zwei Kinder, die inzwischen mit ihren Familien weggezogen sind. Weit weg von der Ahr.

Spendenaktion unserer Zeitung Foto: Das Schicksal der Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen bewegt unsere Leser. So gingen auf dem Spendenkonto unserer Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner bislang 753.319,80 Euro ein. Unterstützt werden damit sieben zerstörte Kitas von drei unterschiedlichen Trägern in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Dernau. Spendenkonto

Sparkasse Münsterland Ost

Empfänger: ZGM

IBAN: DE43 4005 0150 0000 0088 88 ...