Der nächste Stürmer-Ausfall droht: Einsatz von Alario offen

Neben Schick muss Seoane auch auf Karim Bellarabi, Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger, Timothy Fosu-Mensah und Mitchel Bakker verzichten.

Leverkusen ist in den vergangenen fünf Pflichtspielen kein Sieg gelungen. In der Europa League liegt die Werkself vor dem Duell mit den Spaniern an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aber mit sieben Punkten an der Tabellenspitze ihrer Gruppe. Sevilla ist punktgleich.