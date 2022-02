Des Betrugs verdächtigter Bauleiter aus Hagen tot

Hagen (dpa/lnw)

Ein ehemaliger Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr, der des Betruges um sechsstellige Summen verdächtigt wurde, ist tot in einem Haftraum einer bayerischen JVA entdeckt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hagen, die gegen den Mann ermittelt hatte, am Dienstag mit. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa