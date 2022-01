Designierter FDP-Generalsekretär für Schwarz-Gelb nach Wahl

Düsseldorf (dpa)

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat sich für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl im Mai ausgesprochen. «Die Art und Weise, wie gut und fast freundschaftlich die Koalition in NRW zwischen CDU und FDP funktioniert, überzeugt mich», sagte Djir-Sarai der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag). Deswegen hätte er nichts dagegen, wenn die schwarz-gelbe Regierung in NRW wiedergewählt werde. «Konkrete Koalitionsaussagen vor Landtagswahlen mache ich aber grundsätzlich nicht», sagte er weiter.

Von dpa