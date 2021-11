Deutsche Post: Betriebsergebnis von gut 7,7 Milliarden Euro

Bonn (dpa)

Der Logistikkonzern Deutsche Post kann dank gut laufender Geschäfte die Prognose zum vierten Mal in diesem Jahr anheben. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde mit mehr als 7,7 Milliarden Euro noch einmal zehn Prozent mehr erwartet als bislang anvisiert, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner detaillierten Quartalszahlen in Bonn mit. Die Mittelfrist-Ziele hat das Management wie bereits zuvor angekündigt erneut angehoben.

Von dpa