Deutsche Post schwächelt im Inland: Frachtgeschäft brummt

Bonn (dpa)

Wegen sinkender Paketmengen hat die Deutsche Post DHL Einbußen im Inland hinnehmen müssen. In anderen Segmenten ist der Logistiker aber stark gewachsen. Das operative Ergebnis im Bereich Post & Paket Deutschland sackte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 242 Millionen Euro ab, wie der Konzern am Freitag in Bonn mitteilte. Der Umsatz sank von 4,2 auf 4,0 Milliarden Euro. Die Entwicklung kommt nicht überraschend, die Post war schon vorher von einer Normalisierung der Paketmengen ausgegangen. Im Frühjahr 2021 hatten Corona-Einschränkungen Paketbestellungen in die Höhe getrieben, dies ist inzwischen anders.

Von dpa