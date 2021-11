Deutsches Eishockey-Team in Krefeld gegen die Schweiz

Das Eishockey-Nationalteam hofft im Spiel gegen die Schweiz beim Deutschland Cup in Krefeld auf mehr Zuschauer als zum Auftakt gegen Russland. Das 4:3 am Donnerstag hatten nur 1560 Zuschauer gesehen. Für den Samstag (14.30 Uhr) sehe es aber besser aus, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Freitag mit.

Mit einem Sieg gegen die Schweizer hätte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Sonntag (14.30 Uhr) zum Abschluss gegen die Slowakei die Chance, das Heim-Turnier erstmals seit 2015 wieder zu gewinnen. Für Söderholm geht es in Krefeld vor allem darum, Spieler im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking und die Weltmeisterschaft im Mai in Helsinki zu testen.