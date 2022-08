Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke ist 125 Jahre alt

107 Meter hoch, 465 Meter lang und inzwischen 125 Jahre alt: Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke ist ein erstaunlich filigraner Stahlkoloss. Am kommenden Wochenende werden Tausende zum großen Brücken-Jubiläum erwartet. Zum «Geburtstag» gibt es ein großes Fest zu Füßen des Stahl-Giganten, mit einem Konzert der Bergischen Symphoniker am Samstag (27.8.) und einem Familientag am Sonntag (28.8.). An beiden Tagen fährt ein historischer Dampfzug mehrmals über die Brücke. Das Fest wird organisiert vom Förderverein «Welterbe Müngstener Brücke».

Die Stadt Solingen warnt angesichts der akuten Parkplatznot vor der Anreise mit dem eigenen Auto und rät, das 9-Euro-Ticket zu nutzen für die Fahrt zum Brücken-Geburtstag.