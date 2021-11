DFB-Präsident gesucht: Bernd Neuendorf kandidiert

Frankfurt/Main (dpa)

Bernd Neuendorf will sich im März zur Wahl als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes stellen. Seine Bereitschaft dazu erklärte der Präsident des Verbandes Mittelrhein (FVM) am Montag bei der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Frankfurt/Main. «Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zuspruch erhalten. Das hat mich bestärkt, für dieses wichtige und verantwortungsvolle Amt zu kandidieren», sagte der 60-jährige Neuendorf, der umgehend Gespräche über sein Programm aufnehmen will, laut FVM-Mitteilung. Damit könnte es nun zu einer Kampfkandidatur zwischen Neuendorf und Peter Peters kommen.

Von dpa