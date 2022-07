DFB-Sportgericht stellt Verfahren gegen Uli Forte ein

Bielefeld (dpa)

Arminia Bielefelds Trainer Uli Forte bleibt nach seiner Roten Karte im Spiel am vergangenen Sonntag gegen Sandhausen eine Sperre erspart. Das DFB-Sportgericht stellte am Mittwoch das Verfahren gegen den Chefcoach des Zweitligisten auf Antrag des DFB-Kontrollausschusses ein und hob die Vorsperre auf. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Forte ist somit im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg nicht mit einem Innenraumverbot belegt.

Von dpa