DGB-Landeschefin für Nachholen von Feiertagen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Vorsitzende des DGB Nordrhein-Wesfalens, Anja Weber, sieht den Vorstoß von Linken- und Grünen-Bundespolitikern zum Nachholen von Feiertagen, die auf einen Sonntag fallen, positiv. «Ich finde, es ist ein guter Vorschlag», sagte Weber am Dienstag in Düsseldorf. Die Gesellschaft brauche auch Entschleunigung. Die Fülle an Herausforderungen überfordere Menschen, wie Umfragen dazu zeigten. Feiertage böten die Möglichkeit der Besinnung und sich mit Inhalten zu beschäftigten.

Von dpa