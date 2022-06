DGB: Mehr Personal für Sicherheitskontrollen an Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) NRW hat die Lage an der Sicherheitskontrolle des Flughafens Düsseldorf als «prekär» beklagt. In einem Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte er am Freitag, mehr geschultes Personal in den Sicherheitsbereichen einzustellen. Allein in Düsseldorf fehlten rund 500 Kontrolleure, sagte Verdi-Experte Özay Tarim. Zudem würden viele Krankheitsfälle und zu wenige Sicherheitsmitarbeiterinnen für die Kontrolle weiblicher Fluggäste das Personal zusätzlich belasten.

Von dpa