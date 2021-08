Die Fliege war schuld: Wagen kracht in zwei parkende Autos

Eine Fliege im Auto hat eine 18 Jahre alte Fahrerin so außer Fassung gebracht, dass sie mit ihrem Fahrzeug in zwei parkende Wagen gekracht ist. Bei dem Unfall am Montag in Nachrodt im Sauerland wurden die Frau und ihre 13 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der jungen Fahrerin war die Fliege ins Gehege gekommen, als sie talwärts fuhr. Sie verlor die Kontrolle über das Auto und prallte gegen zwei am linken Fahrbahnrand parkende Wagen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 6000 Euro.