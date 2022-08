Die meisten Auswanderer verlassen Köln und Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die meisten deutschen Auswanderer hat es in NRW 2021 in Köln und Düsseldorf gegeben. 5059 Menschen mit deutschem Pass verließen die Domstadt Richtung Ausland, 2966 wanderten aus der Landeshauptstadt aus. In der «Wanderungsstatistik» folgen bei deutschen Wegzüglern die Großstädte Essen, Dortmund und Duisburg, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag hervorgeht.

Von dpa