Dieb auf Krücken zu langsam: 48-Jähriger geschnappt

Weil er mit Krücken nicht schnell genug vom Tatort flüchten konnte, ist ein 48 Jahre alter mutmaßlicher Dieb in einem Discounter geschnappt worden. Wie die Essener Polizei berichtete, hatte er am Mittwoch gemeinsam mit einem Komplizen versucht, durch ein gekipptes Fenster in den Aufenthaltsraum eines Discounters einzubrechen. Eine Mitarbeiterin (31) im Nebenraum hatte verdächtige Geräusche gehört, nachgeschaut und die Einbrecher erblickt.

