Dieb fährt mit gestohlenem Tresor Taxi

Mit einem gestohlenen Tresor als Gepäck hat sich ein mutmaßlicher Dieb in Siegen im Taxi kutschieren lassen.

Der Taxifahrer habe geistesgegenwärtig unter dem Vorwand, einen Freund anzurufen, die Polizei alarmiert, teilte diese am Mittwoch mit. Noch während der Fahrt wurde das Taxi gestoppt. Bei dem 27-jährigen Fahrgast fanden die Polizisten weiteres Diebesgut und Drogen - allerdings nicht den Tresorschlüssel. Der Mann wurde festgenommen und später auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt, da kein Haftgrund vorliege. Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten aber ergeben, dass er für weitere Einbrüche als Tatverdächtiger in Frage komme. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag.