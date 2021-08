Diebstahl vor 20 Jahren: Wertvolle Gläser wieder zu sehen

Mehr als 20 Jahre nach einem Diebstahl aus einem Düsseldorfer Kunstmuseum sollen sechs wertvolle Glasobjekte Ende 2022 wieder im Kunstpalast ausgestellt werden. Das sagte der Leiter des Glasmuseums Hentrich, Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, am Montag bei der Präsentation der zurückgegebenen Gläser. Zurzeit befinde sich das Glasmuseum noch im Umbau. «Die Wiedereröffnung gibt uns die Möglichkeit, diese Gläser mit einzuplanen», sagte von Kerssenbrock-Krosigk.

Insgesamt 14 Kunstwerke waren im Februar 2000 aus dem damaligen Kunstmuseum gestohlen worden. Im vergangenen Jahr hatte die italienische Polizei sechs der wertvollen Kunstobjekte bei einem arrangierten Treffen mit einem deutschen Paar in der Nähe von Turin sichergestellt und Anfang Juli 2021 an die deutsche Botschaft in Rom übergeben.

Seit Ende Juli sind die sechs Glasobjekte wieder in Düsseldorf. «Die wichtigsten Stücke sind wieder zurück», sagte von Kerssenbrock-Krosigk am Montag.