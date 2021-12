Digitale Mitgliederversammlung bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Die Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf findet wie schon im Jahr 2020 in digitaler Form statt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Demnach sei es «aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie» nicht möglich, die vom 28. November 2021 auf den 25. Februar 2022 verschobene Veranstaltung als Präsenztermin durchzuführen. Die Versammlung wird über eine verschlüsselte Internetseite übertragen. Allen Vereinsmitgliedern werden in den kommenden Tagen Unterlagen und Zugangsdaten für die Teilnahme an der Versammlung zugesendet.

Von dpa