Digitales Schultagebuch für Kinder von beruflich Reisenden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kinder von beruflich Reisenden wie Schaustellern und Marktkaufleuten können künftig ein digitales Schultagebuch führen. Darin werden länderübergreifend Lernstand und Lernfortschritte festgehalten. So ist es möglich, dass die Schulkinder auch bei häufigen Schulwechseln schnell und einfach an ihren jeweiligen Wissensstand anknüpfen können. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer stellte das Schultagebuch «DigLu - Digitales Lernen unterwegs» am Sonntag als bundesweites Pilotprojekt in Düsseldorf vor.

Von dpa