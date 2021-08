Disco-Betreiber: PCR-Test für Club-Besuch gleicht Impfpficht

Der Berufsverband der Discotheken-Betreiber will ein Gerichtsverfahren gegen die aus seiner Sicht «unsinnige» PCR-Test-Vorschrift für den Besuch von Tanzveranstaltungen unterstützen. «Kein junger Mensch lässt sich weit vor dem Wochenende für rund 70 Euro testen. Das ist eine Impfpflicht, die nicht so heißen und nur Druck ausüben soll», sagte Disco-Besitzer Holger Bösch, stellvertretender Präsident des Berufsverbandes deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe (BDT), der zum Gaststättenverband Dehoga gehört, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Entsprechend der neuen Corona-Regeln in NRW müssen ab Freitag in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 35 alle Club-Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind, einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen. Für andere Indoor-Veranstaltungen oder Sport genügt ein Schnelltest.

«Wir lassen uns aber nicht zum Erfüllungsgehilfen der Politik machen - vor allem nicht, wenn die Maßnahme infektiologisch keinen Sinn macht», sagte Bösch. Der Verband werde daher seinen Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen empfehlen vor dem dortigen Oberverwaltungsgericht dagegen vorzugehen, sagte er.

Dabei setze Bösch sich als Eigentümer und Betreiber der Großdiscothek «Index» im niedersächsischen Schüttorf durchaus für engmaschige Sicherheitsmaßnahmen ein. Wer seine Diskothek besucht, werde etwa ausnahmslos per Schnelltest überprüft - auch Geimpfte und Genesene. Dabei fische man auch immer wieder vollgeimpfte Infektiöse heraus. «Alle per Schnelltest zu überprüfen, kann daher aus meiner Sicht wirksam sein, damit Discos nicht zu Superspreader-Events werden. Ein PCR-Test nur für Ungeimpfte ist dagegen reine Gängelung der jungen Leute - und damit erreichen wir gar nichts.»