DLRG lädt erstmals zum Stromschwimmen in der Weser

In der Weser in Minden findet am Samstag (16.00 Uhr) erstmals ein Stromschwimmen statt. Organisator ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Angemeldet für die rund zwei Kilometer lange Strecke haben sich mehrere hundert Teilnehmer. Auch Mindens Bürgermeister Michael Jäcke (SPD) will sich Richtung Mittellandkanal treiben lassen.

