Dmitri Woronow übernimmt Traineramt beim KFC Uerdingen

Dmitri Woronow und Patrick Schneider werden gemeinsam mit dem Vorsitzenden Damien Raths die Sportliche Leitung beim Regionalligisten KFC Uerdingen übernehmen. Dabei wird der 35 Jahre alte Woronow, der bislang Jugendteams betreut hat, als Trainer den letztjährigen Drittligisten fungieren. Schneider, der bislang schon kommissarisch Sportlicher Leiter war, wird zudem die Führung der Jugendabteilung übernehmen. Dies teilte der Krefelder Club am Samstag mit. An diesem Sonntag präsentiert sich die neue Mannschaft des KFC im Rahmen der Saisoneröffnung in einem Testspiel gegen den VfR Fischeln im Sportpark Oppum (16.00 Uhr).