Doppeltes Pech: Auf Bienenstiche folgt Strafanzeige

Marl (dpa/lnw)

Mehrere Bienenstiche sind einem 37-Jährigen in Marl (Kreis Recklinghausen) zum Verhängnis geworden: Er muss sich nun vor Gericht verantworten, weil bei ihm eine große Menge Bargeld und Betäubungsmittel entdeckt wurden, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. «Da hatten die Bienen heute einen besonders guten Riecher», schreiben die Beamten in der Mitteilung.

Von dpa