Dreharbeiten für neuen Dortmunder «Tatort» ohne Bönisch

Dortmund (dpa)

Nach dem Serientod von Fernseh-Kommissarin Martina Bönisch sind Dreharbeiten für einen neuen Dortmunder «Tatort»-Krimi angelaufen. Zum Start des Drehs für die nächste Folge «Du bleibst hier» ist Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) allerdings krankgeschrieben, wie der WDR am Freitag mitteilte. Seine langjährige Kollegin Bönisch (gespielt von Anna Schudt) war im Fall «Liebe mich» - ausgestrahlt im Februar - in einer dramatischen Szene in Fabers Armen den TV-Tod gestorben.

