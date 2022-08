Drei Einbrüche hintereinander: Für Playmobil-Spielsachen

Hamm (dpa)

In gleich drei Nächten hintereinander sind Diebe in eine Veranstaltungshalle in Hamm eingebrochen, um Playmobil-Spielzeug zu stehlen. Beim ersten Versuch gingen sie noch leer aus, bei den anderen Einbrüchen erbeuteten sie Spielwaren im Wert einer drei- beziehungsweise einer vierstellige Summe, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Von dpa