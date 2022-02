Drei Lehrer in NRW unter Rechtsextremismus-Verdacht

Düsseldorf (dpa)

In Nordrhein-Westfalen sind drei Lehrer in den Verdacht geraten, Rechtsextremisten zu sein. Gegen sie seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden, hieß es am Dienstag auf Anfrage aus dem NRW-Schulministerium. Der «Bonner General-Anzeiger» hatte zuvor berichtet.

Von dpa