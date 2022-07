Drei tote Katzen und ein toter Hund bei Gebäudebrand

Schalksmühle (dpa/lnw)

Bei einem Brand in Schalksmühle südlich von Dortmund sind ein Hund und drei Katzen gestorben. Die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner konnten das brennende Gebäude in der Nacht zum Donnerstag rechtzeitig verlassen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilt.

Von dpa