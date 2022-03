Drei Verletzte Lastwagen-Fahrer nach Unfall auf Autobahn 3

Der Zusammenstoß passierte nördlich von Siegburg zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath, wie das Polizeipräsidium Köln mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 51-Jähriger am Stauende mit seinem Sattelzug in den Lastwagen vor ihm gefahren sein. Er habe mit seinem Fahrzeug dann die beiden vorderen 40-Tonner ineinandergeschoben. Die A3 wurde laut Polizei am Morgen in Richtung Köln gesperrt. Der Verkehr werde ab Lohmar-Nord umgeleitet.