Drei Verletzte nach Kollision: Auto im Graben überschlagen

Herzebrock-Clarholz/Oelde (dpa/lnw)

Bei der Kollision von zwei Autos auf der Autobahn 2 zwischen Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) und Oelde im Kreis Warendorf sind drei Menschen verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer stieß laut Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag in Fahrtrichtung Dortmund mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen. Beide Autos kamen von der Spur ab. Das Fahrzeug des 48-Jährigen überschlug sich im angrenzenden Graben. Der Mann und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 44-Jährige verletzte sich leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa