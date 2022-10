Dritter Geflügelpest-Fall: 8700 Tiere getötet

Verl (dpa/lnw)

Im Kreis Gütersloh ist binnen weniger Tage ein dritter Ausbruch der Geflügelpest bestätigt worden. Betroffen sei eine Haltung in Verl mit rund 5900 Hühnern, etwa 1100 Gänsen und 1700 Enten, teilte der Kreis am Freitag mit. Der gesamte Bestand sei getötet worden. Beim ersten Ausbruch im Kreis Gütersloh am vergangenen Wochenende war eine Haltung in Rietberg betroffen. Der zweite Fall war ein kleinerer Bestand ebenfalls in Verl.

Von dpa