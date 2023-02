Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Verdächtiger verhaftet

In Hückelhoven im Kreis Heinsberg ist ein Mann mit mehreren Kilogramm Drogen in seinem Auto erwischt worden.

Der Verkaufswert der Stoffs betrage mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hielten demnach den Mann bereits in der vergangenen Woche während einer Verkehrskontrolle an. Dabei fanden sie die Betäubungsmittel in seinem Auto. Am Folgetag sei er dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe.